أعراب: “نسعى لتدعيم الطاقم الفني للوفاق بمدرب أجنبي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب، عزمه على تدعيم الطقام الفني للفريق، من خلال التعاقد مع مدرب جديد.
وصرح أعراب، للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: ” الوفاق يتواجد في وضعية مؤسفة، وأنا هنا لانقاذ الفريق وفق ما هو متاح”.
كما أضاف: “نستهدف في القريب العاجل تدعيمة الطاقم الفني للفريق، بالتعاقد مع مدرب يكون في مستوى أهداف الفريق، وطموحات الأنصار”.
وأردف المدير الرياضي للنادي السطايفي: “لدينا اتصالات مع بعض المدربين الأجانب، على أمل التوصل لاتفاق نهائي”.
وأضاف: “سنعيد النظر مع المدرب الجديد في العديد من النقاط، بما فيها التعداد الحالي، من أجل القيام بتدعيمات في المستوى خلال الميركاتو الشتوي المقبل”.
وتابع عز الدين أعراب: “هدفنا انقاد الموسم الحلي للفريق، لنتمكن الموسم المقبل، من اعادة بناء فريق في مستوى تطلعات الجميع”.
