أعراب :”نشكر كثيرا الرئيس تبون على مساعدة إتحاد العاصمة”

شكر رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مساعدته الفريق في التتويج باللقب التاريخي.

وقال سيد أحمد أعراب في تصريح لـ “النهار” عقب حلول ضيفا على النشرة الرياضية

اليوم الأحد ” نشكر كثيرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مساعدته لفريق إتحاد العاصمة في الأوقات الصعبة”.

كما أضاف أعراب عن مستقبل المدرب عبد الحق بن شيخة “بن شيخة سيبقى معنا رسميا، وسنتفاوض معه عن الجانب المادي، سنعمل على استقدامات جديدة، نملك أحقية استقدام لاعبين اثنين فقط خارج الوطن، على كل حال سنجتمع مع المسؤولين ونتكلم عن المستقبل”.

وختم أعراب “سنتكلم مع اللاعبين من اجل تجديد عقودهم، وعن مولودية الجزائر لا توجد أي حساسية بيننا سوى انها تدخل في الاطار الرياضي”.

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