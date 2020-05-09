أعراب: “نطالب بشركة وطنية وسنلعب الأدوار الأولى محليا وقاريا كل موسم”

ناشد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عز الدين أعراب، السلطات المحلية للولاية، مساعدة فريقه الذي يعاني من أزمة مالية.

وقال عز الدين أعراب، في تصريحات لإذاعة سطيف: “نعاني من أزمة مالية خانقة، وأتمنى أن تقدم لنا سلطات ولاية سطيف، الدعم، حتى نستأنف النشاط في أفضل الظروف”.

وأضاف: “من غير المعقول فريق كبير بحجم وفاق سطيف، يسير دون شركة وطنية، تساعده على تغطية نفقاته، أو حتى ملعب كبير يحتضن مبارياته”.

وتابع عز الدين أعراب: “أطلب من السلطات المحلية والمسؤولين، منح النادي شركة وطنية، وملعبا يليق بسمعته، وأعدهم بلعب الأدوار الأولى محليا وقاريا كل موسم”.