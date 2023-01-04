أعراب: “هدفنا الذهاب لأبعد حد في كأس الكاف ولم لا التتويج بها”

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب، اليوم الأربعاء، طموح فريقه في بلوغ أبعد حد من منافسة كأس الكاف.

وصرح أعراب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بعد بلوغنا دور المجموعات من كأس الكاف، نطمح للذهاب إلى أبعد حد، ولم لا التتويج بها”.

كما أضف: “قدمنا طلب رسمي من أجل استقبال منافسينا في دور المجموعات بملعب “5 جويلية”، وننتظر رد المسؤولين”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه في دور المجموعات من كأس الكاف، كل من مامرو الجنوب افريقي، الأخضر الليبي، وشانت الوا الكونغولي.