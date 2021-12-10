أعراب: “هذا ما دفعني للترشح لرئاسة الرابطة المحترفة”

كشف عز الدين أعراب، الأسباب التي دفعته للترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، موضحا المشروع الذي يسعى لتطبيقه.

وصرح أعراب، للإذاعة الوطنية: “ترشحي لرئاسة الرابطة جاء نزولا عند طلب العديد من رؤساء الأندية المحترفة”.

وأضاف: “أنا رجل التغيير، لدي المؤهلات، والحلول اللازمة للمشاكل التي تعيشها كرة القدم المحترفة في الجزائر”.

كما أردف: “أبرز مشاكل كرة القدم المحترفة، هي مشكل أموال، بالاضافة للبرمجة، الموسم الماضي كانت البرمجة كارثية”.

وتابع: “يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير، سأودع ملف ترشحي وفور قبوله سأعقد ندوة صحفية للكشف عن المشروع الذي نسعى لتطبيقه”.

وبخصوص أبرز منافس له على هذا المنصب، قال أعراب: “مدوار سيكون هو منافسي على رئاسة الرابطة”.