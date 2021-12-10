أعراب: “هذا ما دفعني للترشح لرئاسة الرابطة المحترفة”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف عز الدين أعراب، الأسباب التي دفعته للترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، موضحا المشروع الذي يسعى لتطبيقه.
وصرح أعراب، للإذاعة الوطنية: “ترشحي لرئاسة الرابطة جاء نزولا عند طلب العديد من رؤساء الأندية المحترفة”.
وأضاف: “أنا رجل التغيير، لدي المؤهلات، والحلول اللازمة للمشاكل التي تعيشها كرة القدم المحترفة في الجزائر”.
كما أردف: “أبرز مشاكل كرة القدم المحترفة، هي مشكل أموال، بالاضافة للبرمجة، الموسم الماضي كانت البرمجة كارثية”.
وتابع: “يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير، سأودع ملف ترشحي وفور قبوله سأعقد ندوة صحفية للكشف عن المشروع الذي نسعى لتطبيقه”.
وبخصوص أبرز منافس له على هذا المنصب، قال أعراب: “مدوار سيكون هو منافسي على رئاسة الرابطة”.
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