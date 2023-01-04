أعراب: “هذا هو موعد تسليم مشروع مركز تكوين الفريق”

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب، الموعد المرتقب للانتهاء من مشروع مركز تكوين الفريق.

وصرح أعراب، لتلفزيون “النهار”: “من المقرر الإنتهاء من أشغال مشروع مركز تكوين الفريق مع نهاية السنة الجارية 2023”.

كما أضاف: “سنعمل على تكوين لاعبينا في هذا المركز، مثلما يقوم به نادي بارادو، الذي يعتبر مثالا يحتذى به، وقام بتحويل عدة لاعبين لأوروبا”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لمركز تكوين الفريق.