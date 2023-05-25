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الرياضة

أعراب: “وضعنا الفريق في أحسن الظروف للعودة بنتيجة ايجابية من تنزانيا”

بقلم كريم تيغرمت
أعراب: “وضعنا الفريق في أحسن الظروف للعودة بنتيجة ايجابية من تنزانيا”
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أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، تواجد فريقه في أحسن الظروف، قبل مواجهة يونغ أفريكانز، في ذهاب نهائي كأس الكاف.

وصرح أعراب، لتلفزيون “النهار”: “وضعنا كل الامكانيات اللازمة في صالح الفريق، على أمل عودتنا بنتيجة ايجابية من تنزانيا”.

كما أضاف: “اللاعبين يتواجدون في ظروف جيدة، وحاليا الكرة في مرماهم لتقديم ما هو منتظر منهم”.

وتابع سيد احمد أعراب: “اتحاد العاصمة يمثل الجزائر بصفة عامة في هذه المنافسة، ونحظى بدعم كبير من الجميع”.

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