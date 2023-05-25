أعراب: “وضعنا الفريق في أحسن الظروف للعودة بنتيجة ايجابية من تنزانيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، تواجد فريقه في أحسن الظروف، قبل مواجهة يونغ أفريكانز، في ذهاب نهائي كأس الكاف.
وصرح أعراب، لتلفزيون “النهار”: “وضعنا كل الامكانيات اللازمة في صالح الفريق، على أمل عودتنا بنتيجة ايجابية من تنزانيا”.
كما أضاف: “اللاعبين يتواجدون في ظروف جيدة، وحاليا الكرة في مرماهم لتقديم ما هو منتظر منهم”.
وتابع سيد احمد أعراب: “اتحاد العاصمة يمثل الجزائر بصفة عامة في هذه المنافسة، ونحظى بدعم كبير من الجميع”.
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