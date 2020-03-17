أعراب: “وفاق سطيف أصبح مستهدفا وسنرفع شكوى لوسيط رئيس الجمهورية”

الرياضة
  • -
  • 0
أعراب: “وفاق سطيف أصبح مستهدفا وسنرفع شكوى لوسيط رئيس الجمهورية”
بقلم يونس رزيق

أكد الناطق الرسمي لفريق وفاق سطيف، عز الدين أعراب أن فريقه أصبح مستهدفا من بعض الأطراف بعد تألقه في الجولات الأخيرة وإقترابه من المربع الذهبي لكأس الجمهورية.

وتحدث أعراب عن معاقبة ناديه بـ6 مباريات كاملة دون جمهور في تصريح لتلفزيون النهار اليوم الثلاثاء قائلا:

“الفريق أصبح مستهدفا، والدليل أنه عندما كانت نتائجنا سلبية لم نواجه أي مشكل، لكن اليوم مع تحسن النتائج ووصولنا إلى المرتبة الثانية في البطولة، وتأهلنا في الكأس قامت الدنيا، وظهرت عقوبات قاسية، على اللاعبين والمدرب”.

“سنعمل بكل الأطر القانونية من أجل إسترجاع حقوقنا، وحتى إذا تطلب الأمر سنطلب بمقابلة وسيط رئيس الجمهورية ونقدم ملفنا بإعتبارنا نعاني من الظلم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=791456

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com