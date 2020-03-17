أعراب: “وفاق سطيف أصبح مستهدفا وسنرفع شكوى لوسيط رئيس الجمهورية”

أكد الناطق الرسمي لفريق وفاق سطيف، عز الدين أعراب أن فريقه أصبح مستهدفا من بعض الأطراف بعد تألقه في الجولات الأخيرة وإقترابه من المربع الذهبي لكأس الجمهورية.

وتحدث أعراب عن معاقبة ناديه بـ6 مباريات كاملة دون جمهور في تصريح لتلفزيون النهار اليوم الثلاثاء قائلا:

“الفريق أصبح مستهدفا، والدليل أنه عندما كانت نتائجنا سلبية لم نواجه أي مشكل، لكن اليوم مع تحسن النتائج ووصولنا إلى المرتبة الثانية في البطولة، وتأهلنا في الكأس قامت الدنيا، وظهرت عقوبات قاسية، على اللاعبين والمدرب”.

“سنعمل بكل الأطر القانونية من أجل إسترجاع حقوقنا، وحتى إذا تطلب الأمر سنطلب بمقابلة وسيط رئيس الجمهورية ونقدم ملفنا بإعتبارنا نعاني من الظلم”.