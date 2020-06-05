أعراب: “وفاق سطيف لا دخل له في قضية التسجيل الصوتي”

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عز الدين أعراب، أن فريقه لا دخل له في قضية التسجيل الصوتي لفهد حلفاية لا من قريب ولا من بعيد.

وصرح أعراب للإذاعة الوطنية: “كمجلس إدارة الفريق، استدعينا حلفاية بعد صدور التسجيل وسألناه بهذا الخصوص، أين أكد أنه بريء وبأنه سيودع شكوى لدى الشرطة”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف: “أردنا انتظار قرار العدالة، قبل أي قرار ضد فهد حلفاية، من طرف مجلس إدارة الفريق”.

وختم عز الدين أعراب: “في كل الحالات نادي وفاق سطيف، لن يكون له دخل لا من قريب، ولا من بعيد، في قضية التسجيل الصوتي، لأن كل المباريات التي لعبناها، والنتائج المحققة، هي “نتائج حلال””.