أعراب وفلاحي يعودان إلى وفاق سطيف

أعلنت إدارة “بلاك إيقلس” نادي وفاق سطيف اليوم الثلاثاء، رسميا عن عودة كل من عز الدين أعراب وفارس فلاحي إلى أسوار النادي.

وعُيّن أعراب، مديرا رياضيا للوفاق. بعدما شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة. كما تم تعيين اللاعب السابق للفريق فلاحي. في منصب مناجير أول.

وأوضحت إدارة وفاق سطيف، أن خطوة الاستعانة بالثنائية. جاءت في إطار تعزيز آليات العمل الرياضي الاحترافي في قلب النادي. وضمانا لاستقرار الفريق وهيكلته على أسس متينة.

كما أكدت في المقابل. حرصها على السعي الدائم لتقديم الأحسن للفريق حتى يتمكّن من مواجهة التحديات المستقبلية في أحسن الظروف.

داعية في الأخير، جميع الأنصار إلى الالتفاف حول فريقهم ومساندته في المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أن وفاق سطيف، بصم على نتائج مخيبة في بداية الموسم الجاري. بانتصار وحيد مقابل 4 تعادلات وهزيمتين في أول 7 جولات. ما جعل الفريق يقبع في المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.