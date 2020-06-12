أعراب يدخل في صراع مع الناطق الرسمي للرابطة بسبب حلفاية

دخل فاروق بلقيدوم، الناطق الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، في صراع على المُباشر مع عز الدين أعراب، رئيس مجلس وفاق سطيف، بخصوص صفة فهد حلفاية الرسمية.

وأوضح بلقيدوم بأن حلفاية يُصنف كـ”رسمي”، بالنسبة للرابطة المُحترفة لكرة القدم، بإعتبار أن إدارة الوفاق أرسلت عقده في ملفها الكامل بداية الموسم الجاري.

ولم يتقبل أعراب تصريحات ممثل “لاليغ”، مؤكدا بأن حلفاية لا يُعتبر عضوا رسميا في شركة “بلاك إيغلز”، بإعتباره لا يمتلك إجازة.

ليكون رد بلقيدوم كالتالي :”إن لم يكن حلفاية رسميا في الوفاق، فلماذا يتواجد عقده عندنا، ولماذا لبى إستدعاءات لجنة الإنضباط”.