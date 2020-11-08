أعراب يعلن نيته في الترشح لخلافة مدوار على رأس الرابطة المحترفة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، عز الدين أعراب نيته في الترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، وخلافة عبد الكريم مدوار.

وصرح أعراب، للتلفزيون العمومي الجزائري: “الطموح حق مشروع لكل شخص، وأنا أنوي الترشح في الإنتخابات المقبلة، لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم”.

وأضاف: “سبق لي العمل في الرابطة لمدة 7 سنوات، خلال فترة الرئيس السابق محفوظ قرباج، ما منحي خبرة تسمح لي في الترشح لرئاسة هذه الهيئة الكروية”.

وبهذا يعد عز الدين أعراب، أول المترشحين لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، في العهدة المقبلة، فيما يواصل مدوار، التحفظ في الكشف عن نيتته في الترشح لعهدة جديدة، من عدمه.

يذكر أن الفاف، منحت تفويض لعبد الكريم مدوار، لماصلة تسيير الرابطة المحترفة، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية، والتي تأجلت بسب فيروس كورونا.