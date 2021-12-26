كشف الدكتور براشانت مورالوار، استشاري طب الأطفال عن أعراض مقلقة تنذر بتأخر النطق عند الأطفال.

وحسب ما نشره موقع Only My Health، نقلا عن الدكتور براشانت، فبحلول عامه الأول سوف يستجيب الطفل ويلوح بيده. أو يشير أو يقول كلمة واحدة على الأقل.

وخلال عامه الثاني، سوف يطيع الطفل الأوامر وسيحضر أشياء يُطلب منه جلبها، وربما يُظهر علامات الاعتراض على بعض الأشياء.

الأعراض الرئيسية لتأخر الكلام عند الأطفال:

ويمكن أن تختلف أعراض تأخر النطق واللغة من طفل إلى آخر. حيث تتلخص الأعراض الرئيسية لتأخر الكلام عند الأطفال في:

-عدم الثرثرة ببلوغ 15 شهرًا من العمر.

-عدم الحديث عن عمر سنتين

-صعوبة القدرة على تكوين جمل قصيرة بعمر 3 سنوات

-عدم القدرة على اتباع التعليمات

أسباب تأخر النطق عند الأطفال:

يمكن أن يعاني بعض الأطفال من مشاكل في الكلام عندما:

-يكون هناك ضعف في السمع ونمو بطيء.

-إعاقة ذهنية أو الإصابة بالتوحد.

-الخرس الاختياري أي عدم رغبة الطفل في التحدث.

-الشلل الدماغي وهو اضطراب حركي ناجم عن تلف الدماغ.

سيساعد طبيب الأطفال في التعرف على تأخر النطق واللغة، عن طريق الفحص بدقة. ثم إحالته إلى أخصائي إذا لم يكن قد تحدث على الإطلاق.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في السمع، فيتم إحالته إلى اختصاصي السمع لإجراء اختبار السمع. ثم يتم تحديد خطة العلاج بناء على التشخيص الأساسي للحالة.

نصائح للتغلب على تأخر النطق واللغة

يحدث بالكثير من الحالات أن يبدأ بعض الأطفال في التحدث بأنفسهم، لأنه بعد التشخيص والعلاج الفوري سيكون هناك اتصال أفضل.

وسوف يتعلم الطفل كيفية قراءة الشفاه. ويبقى أنه يجب على الوالدين عدم الغضب أو الإحباط لمجرد أن الطفل غير قادر على التحدث بشكل صحيح.

بل ينبغي عدم الضغط على الطفل ومنحه الوقت الكافي لفهم الوضع ودعمه بشكل كامل.