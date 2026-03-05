بوغالي يُعزي في استشهاد عسكريين إثر تحطم طائرة نقل عسكرية بقاعدة بوفاريك

أعرب إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن خالص تعازيه إثر استشهاد عسكريين. اثنين في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية بقاعدة بوفاريك الجوية بولاية البليدة.

وأكد بوغالي في رسالة تعزية أنه يتقدم بأصدق. عبارات المواساة إلى عائلتي الشهيدين اللذين ارتقيا في هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

كما تضرع بالدعاء أن يمنّ الله بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث، معبّراً عن تضامن الجميع مع عائلات الضحايا وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذا المصاب الجلل، قائلاً: “قلوبنا مع عائلاتهم وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذا المصاب الأليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”