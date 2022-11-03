أعزب صاحب دين وأخلاق.. يناشد الحلال

الرقم السري :

138140

من تضع يديها على يده.. ويمضيان في رحاب طاعة الله

نستهل عوضنا على بركة الله من غرب البلاد، تحديدا من ولاية مستغانم ونعرفكم على شاب اتصل بنا يناشد الحلال. هو أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 46 سنة. تاجر مواد غذائية ولديه مسكن خاص يضمنه لمن ستقبل به زوجا حليلا.

يناشد صاحب إعلاننا الثاني في هذا الركن بنت الحلال قصد الارتباط على سنة الله ونبيه الكريم، شابة صالحة تعاشره بالحسنى. يعد أن يكون لها خير رفيق في الحياة الدنيا، يريدها من غرب البلاد. سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138142

صاحب دين وأخلاق لمن تبحث عن الستر والثبات

في اتصال جميل للغاية، أعرب صاحب الطلب عن حبه واستعجاله لإكمال نصف الدين، هو من شرق البلاد. أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 51 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه مسكن خاص. يتمنى في القريب الاقتران على سنة خير الأنام، ويحلم بأن يستقر تحت سقف المودة والرحمة إلى جانب زوجة صالحة. تعينه على أمور الدين والدنيا، ويعد من جهته أن يكون لها خير ونيس وخير زوج وخير حبيب. ليس لديه من الشروط الكثير، ماعدا أن تكون صاحبة النصيب ابنة عائلة محترمة، يفضلها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنّها أقل من 40 عام، لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويريدها عازبة لم يسبق لها الارتباط.

الرقم السري :

138143

لا تفوتي هذه الفرصة واظفري بزوج صالح أيتها الطيبة

شاب آخر من شرق البلاد، جاد في طلبه في غاية الاحترام، يعمل بالجنوب، أعزب لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 42 عام، مقيم مع الأهل، يتمنى أن يبعث الاستقرار في حياته، ويحلم بأن يرتبط بفتاة أحلامه. زوجة صالحة ومخلصة، تدعم زوجها وتسنده في الضراء قبل السراء.

فعلى سنة الله ورسله، يريد صاحب الإعلان التعرف على امرأة صادقة ومحترمة بغية الزواج. امرأة تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها أقل من 38 سنة، شرطه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138144

شاب ملتزم يناشد بنت الأصل..

شاب من ولاية باتنة جاد في طلبه، متميز بأخلاقه وسمعته، معروف بالتزامه، ومحترم وسط أترابه. يبلغ من العمر 33 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة، يقيم مع الوالدين.

يريد صاحب العرض إتمام نصف الدين على سن الله ونبية خاتم المرسلين. راسل مركز الأثير وطلب أن نكون له وسيط خير، ليتعرف على امرأة تكون لقلبه خير مقيم، فتاة صادقة في مسعاها. تكون من شرق البلاد، أو من غربها، يريدها عازبة، سنها أقل من 28 سنة، تكون إما عاملة بسلك التعليم. أو ماكثة بالبيت، جميلة الأخلاق وحسنة الشكل.

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