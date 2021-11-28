أعزب في الخمسين يريدك ذات خلق ودين وأصول قبائلية

منحنا لهم الضوء الأخضر ليعبروا عن مكنوناتهم ورغبتهم الجامحة في أن يبنون حياتهم تحت ظل الحلال مع القارئات الوفيات لصفحتنا. أملنا أن يجدوا نصيبهم ويهللوا لفرحهم فيكون لنا رضا أننا بلغنا بحمد الله وعونه مأربنا.

الرقم السري :

136022

مطلق عاصمي لإنطلاقة جديدة يبتغي

من العاصمة، ارتأينا أن تكون البداية في هذا الركن لرجل صادق محترم، مني في حياته بالطلاق، يريد البدأ من جديد . هو شاب لم يتجاوز من العمر 35سنة، يمارس التجارة، مسؤول وواع بمكانة المرأة في حياته. ودورها الكبير في بعث الإستقرار والسكينة في النفوس.

صاحب إعلاننا هذا يتوق لأن يكون له إنطلاقة جديدة مع إمرأة صالحة. شرطه أن تكون ذات خلق وجمال وأن تكون عاملة مستقرة، من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز35سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ويعدها أن تكون رحلة العمر التي ستخوضها معه في رحاب الحب والإحترام.

الرقم السري :

136023

كمال من بومرداس، يبلغ من العمر50 سنة، عامل حر، لديه سكن، لم يسبق له الزواج

يريد أن يجتمع بإمرأة صادقة من إحدى مناطق الوسط، وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز40سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت وكل ما يهمه أن يمضي معها في دنيا السعادة.

الرقم السري :

136024

تاجر من الغرب يريدها جميلة وتقبل التعدد

محمد من مستغانم. البالغ من العمر 50عاما وعول على مركز الأثير حتى يكون له دليلا ليجد له زوجة تؤمن بمبدأ التعدد. حيث انه ميسور وله أبناء، وقد قرر التعدد لإيمانه بقدرته على إرساء دعائم العدل والمودة بين حليلتيه وفق السنة.

يمتهن محمد التجارة، وبإستطاعته تأمين سكن خاص للزوجة الثانية التي لا يريد سوى أن تكون تقية وذات خلق. سنها من 30الى50سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. فقط ما يهمه أن لا يكون لها أولاد إن كانت مطلقة أو أرملة.

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