أعزب مستقر أبتغيها تقية ونعم الرفيقة أتخذها زوجة ثانية

الرقم السري :

138545

عاصمي أربعيني يريد التعدد مع متدينة أصيلة تكون له نعم الحليلة

لم أجد عيبا في أن أبث بما يساور قلبي من رغبة في أن أتخذ زوجة ثانية. تكون لي تقية ونعم الرفيقة في حياتي، فما دام الحلال مطلبي فأنا ذا أعلن عما أبتغيه بلا خوف ولا تردد.

أنا عاصمي في ال45من عمري، موظف مستقر، متزوج ولي أبناء. لا ينقصني شيء حتى أحيا كما أبتغي تحت ظل الحلال. وأكثر ما أتمناه أن يجمعني القدر من خلال هذا الركن ببنت الأصول. التي تؤمن أكثر متا تؤمن به برسالة التعدد الذي هو في الأصل إحتذاء بنبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لي من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز38سنة، أريدها عزباء. كما أقبل لأن تكون من ستشد معي الرحال في رحلة العمر مطلقة أو أرملة بطفل واحد. وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسأضمن لها سكنا خاصا بها.

الرقم السري :

138546

أربعيني أعزب يبتغيها تقية ومن أي ولاية

توكلت على الله خالقي في هذه الخطوة التي أتمناها مباركة طيبة. كيف لا وأنا لا أريد سوى الحلال في حياة أحياها مرة واحدة وخير زاد لي فيها. أنني أريد بناءها على رضا الله وطاعته سبحانه وتعالى. وقد أوكلت مهمة مساعدتي في هذا الباب إلى القائمين على مركز الأثير وكلي يقين من أنني سأجد ضالتي.

أنا شاب من ولاية عين الدفلى، أمارس الفلاحة ، كما أبلغ من العمر42سنة، لم يسبق لي الزواج . مستقر ماديا ولدي سكن خاص، ولا تنقصني سوى شريكة للحياة أحفظها وأصونها.

أريد لأن أعثر على إمرأة صالحة صادقة لا تهمّني ولايتها، سنها لا يتعدى35سنة، أكثر ما أريده أن تكون بيضاء البشرة. ماكثة في البيت وعزباء، ولها مني كل الوفاء.

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