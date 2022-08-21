الرقم السري :

138236

أعزب من الشرق يريد عروسا تهديه الإستقرار

لن أبالغ إن قلت أن مثل هذا المنبر خلق لدي الكثير من الإرتياح والسكينة. كيف لا وقد رسمت في مخيلتي معالم حياة عنوانها التفاهم والمودة والرحمة. فالزواج الذي لا يبنى على مثل هذه الأسس لا يمكنه تسميته بالزواج. أنا رجل من شرق البلاد، أعزب ولم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 51 سنة، أمارس التجارة ولدي مسكن خاص. أتمنى في القريب الاقتران على سنة خير الأنام، وأحلم بـ الإستقرار تحت سقف المودة والرحمة إلى جانب زوجة صالحة.

تعينني على أمور الدين والدنيا، وأعد من جهتي أن أكون لها خير ونيس وخير زوج وخير حبيب. ليس لديّ من الشروط الكثير، ماعدا أن تكون صاحبة النصيب ابنة عائلة محترمة، أفضلها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنّها أقل من 40 عام، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأريدها عزباء فقط.

الرقم السري :

138237

عاصمية صادقة ستكون لك نعم الرفيقة

بعد أنت فكرت طويلا وجدت انه لا مناص لديّ سوى أن أدفع بالتي هي أحسن. وأختار هذا المنبر لأبحث من خلاله على رفيق درب تبتسم لي إلى جانبه هذه الحياة. لهذا أردت اليوم أن أجرب حظي في هذا الركن. وأناشد من بين القائمين عليه زوجا صالحا يكون لي ظهرا أستند عليه. فأنا أدرك أشد الإدراك أنه سيكون لي لا محالة في الحلال ما يثلج صدري ويبدد مخاوفي.

أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 43 سنة، مطلقة ببنت ، مقبولة الشكل، وطويلة القامة. متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

أريد أن يجمعني الله بقلب طيب، رجل يحتويني، ويغدق علي ابنتي بالحنان والمحبة، فضله من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

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