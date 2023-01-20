أعزب يبحث عن زوجة محترمة يكمل إلى جانبها نصف دينه

الرقم السري :

136283

هل من زوجة تفتح له الباب ويطلب يدها على سنة سيد الخلق

واحد من الرجال الذي أبدوا لنا نيتهم الطيبة في الاقتران، راسلنا ومن خلال رسالته أظهر الكثير من الاحترام، هو عبد القادر من إحدى من إحدى ولايات الغرب، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 35 سنة، عامل مستقر ومقيم مع الأهل. يبحث عن زوجة محترمة يكمل إلى جانبها نصف دينه، تكون سندا له على سنة الله ونبيه الكريم، يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الغرب، سنة أقل من 30 سنة، حبذا لو تكون عاملة، عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

136284

زوجة جميلة الخلق والأخلاق.. هذا كل ما يريد صاحب هذا العرض

إلى شرق البلاد هذه المرة، نقدم لكم عرضا لرجال جاد يريط الارتباط، هو من ولاية تبسة، كما يبلغ من العمر 50 سنة، مطلق وأب لأولاد، تحت رعاية أمهم، موظف مستقر ولديه سكن خاص.

يبحث عن زوجة صادقة، نيتها إعمار الدار وبناء عش الحلال تحت سقف المودة والاحترام، تكون صاحبة خصال طيبة، وجمال يسر العين، لا يهم من أي ولاية من الوطن تكون، يقبلها أرملة أو مطلقة، أو حتى عقيم، سنها أقل من 45 سنة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136285

لمن تريد بناء علاقة متينة.. هذه فرصتك الجميلة

نختم عروضنا برجل صادق من العاصمة، اتصل بنا وأمله أن يعثر على قرة العين التي يرتاح بجانبها، زوجة صالحة يكمل المشوار معها على سنة الله ورسوله، صاحب الطلب يبلغ من العمر 42 سنة، مطلق بدون أولاد، عامل مستقر بمؤسسة وطنية، ولديه سكن.

يتمنى أن يكمل نصف الدين ويدخل القفص الذهبي إلى جانب امرأة عفيفة تصون شرفه، وتعامله بالحسنى، يعدها من جهته بحياة كريمة، وتفهم جميل، يريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها يكون أقل 40 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، أو عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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