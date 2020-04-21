أعضاء أوبك+ يقررون مواصلة الحوار والإجتماع مجددا في القريب العاجل

إتفق وزراء البلدان المنتجة للنفط للأوبك+، مساء اليوم خلال الإجتماع غير رسمي على مواصلة الحوار والإجتماع مجددا في القريب العاجل.

وتراس وزير الطاقة الجزائري بصفته رئيسا لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الإجتماع غير رسمي والذي جرى عبر تقنية الفيديو عن بعد.

ويهدف هذا الإجتماع إلى إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق النفط وآفاقه على المدى القصير.

وحضر الإجتماع عدد من وزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك، الموقعة على اتفاقية التعاون.

وأين تم مناقشة اخر تطورات السوق النفطية وكذا دراسة توقيف الإفراط في الإنتاج لشهر أفريل.