أعضاء الجالية الراغبين في الإنتساب إلى صندوق التقاعد.. وزارة العمل تكشف الجديد

أعلمت وزارة العمل أعضاء الجالية الوطنية في الخارج الراغبين في الانتساب الارادي للنظام الوطني للتقاعد. أنه قد تم فتح البوابة الالكترونية الخاصة بذلك ابتداء من 6 مارس 2023 عبر الموقع الأتي TELEDECLARATION.CNAS.DZ.

للتذكير، رد وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة على انشغالات الجالية الوطنية في الخارج. فيما يخص ضمان التقاعد بأنه تم التكفل بهذا المجال.

وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة بخصوص ضمان التقاعد لأفراد الجالية الوطنية في الخارج. أكد الوزير أنه “تم التكفل بهذا المجال”.

وتابع يوسف شرفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022. الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني.

وأضاف الوزير العمل قائلا: “تم إعداد قرار وزاري مشترك وهو قيد الإمضاء على مستوى الوزارات المعنية”. وأنه “سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

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