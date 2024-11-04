أعضاء الجمعية العامة لاتحادية الجيدو يصادقون على الحصيلتين الأدبية والمالية

صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجيدو، على الحصيلتين المالية، والأدبية، خلال أشغال الجمعية العامة العادية.

وجرت هذه الجمعية العامة للاتحاد الجزائري للجيدو، بحضور أغلبية الأعضاء، يتقدمهم رئيس الاتحاد، ياسين سيليني.

وصوّت أعضاء هذه الجمعية العامة العادية، بالاجماع، على التقريرين الأدبي، والمالي، لسنة 2024.

يذكر أن أشغال هذه الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائري للجيدو، انعقدت بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، ببن عكنون.