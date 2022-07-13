أعضاء الجمعية العامة لرائد القبة ينددون بتجاوزات المكتب السابق

أصدر أعضاء الجمعية العامة لفريق رائد القبة بيانا شرحوا فيه وضعية الفريق والاجراءات التي قاموا بها لتنحية المكتب السابق.

كما قدم أعضاء الجمعية العامة شكوى ضد عون على مستوى الديجياس مؤكدين أنه متورط مع الرئيس السابق في بعض الخروقات. ليضيفوا أن مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر سفيان أونتغار تدخل شخصيا لحل هذا الإشكال.

كما أشادوا بوقفة رئيس البلدية وعبروا عن حيرتهم من الوضعية المالية للفريق كون اغلب لاعبي الموسم الماضي لم يتلقوا أجورهم كاملة، في حين ناشدت الجمعية العامة انصار الفريق بضرورة إلغاء المسيرة المقررة خلال الأيام المقبلة.