أعضاء الجمعية العامة يصوتون على منح لقب البطولة لشباب بلوزداد

أكدت مصادر النهار المقربة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن 95 بالمائة من أعضاء الجمعية العامة صوتو على الخيار الثالث من الإستشارة الكتابية.

وكان المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم، قد راسل أعضاء الجمعية العامة لإستشارتهم كتابيا بخصوص الصيغة المناسبة لإنهاء الموسم الكروي 2019-2020 بسبب جائحة كورونا.

وينص الخيار الثالث من الإستشارة الكتابية على تتويج المتصدر الحالي شباب بلوزداد بلقب البطولة، وتقرير صعود 4 أندية، وإلغاء السقوط هذا الموسم.

ويبقى الإشكال الوحيد في تطنبيق هذه الصيغة، هو تحذير وزارة الشباب والرياضة كل الرابطات من تغيير نظام المنافسة في آخر موسم من العهدة الإنتخابية للإتحاديات.