أعضاء الحكومة يقررون التبرع بشهر من رواتبهم

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أعضاء الحكومة يقررون التبرع بشهر من رواتبهم
بقلم سميرة.ل

قرر أعضاء الحكومة، التبرع بشهر من رواتبهم الشهرية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم وضع رواتب حكومة جراد في حسابات التضامن “كوفيد 19” المفتوحة لهذا الغرض.

ويأتي هذا القرار من قبل أعضاء الحكومة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة اكثر من 100 جزائري وإصابة أكثر من ألف شخص.

وقد أرادت الحكومة أن تكون هذه الـمبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري، واليقين يحدوها بأن الجزائر ستتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار.


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