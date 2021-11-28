أعضاء السفارة الأمريكية يطلبون المساعدة من الجزائريين

طلب المكلف بالإعلام في السفارة الأمريكية بالجزائر، خالد ولفسبورغ، في منشور على الصفحة الرسمية للسفارة، اليوم الأحد، المساعدة من الجزائريين.

وجاء في المنشور الذي فضل خالد كتابته بالعامية الجزائرية “راك حاب تعاون خالد باش يكتشف الموسيقى الأندلسية في مستغانم. ولّا تعاون ميغان باش تضرب شويّا حويتشة في سكيكدة؟. إننا نبحث عن مساعد سفر للمساعدة في ترتيب السفر للموظفين الأمريكيين والجزائريين في السفارة بما في ذلك إجراء حجوزات الفنادق والمواصلات الخ”.

وحسب منشور السفارة تتضمن متطلبات الوظيفة خبرة عامين في الإدارة وسنة واحدة من الخبرة في مجال السفر. مع عامين على الأقل من الدراسات الجامعية. مطلوب مستوى 4 في الإنجليزية وكذلك المستوى 3 في العربية والفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد منشور سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر أن الراتب السنوي يبلغ 1.887.642 دينار جزائري، وأن آخر موعد للتقديم هو 12 ديسمبر.

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