أعضاء السفارة الأمريكية يطلبون المساعدة من الجزائريين
طلب المكلف بالإعلام في السفارة الأمريكية بالجزائر، خالد ولفسبورغ، في منشور على الصفحة الرسمية للسفارة، اليوم الأحد، المساعدة من الجزائريين.
وجاء في المنشور الذي فضل خالد كتابته بالعامية الجزائرية “راك حاب تعاون خالد باش يكتشف الموسيقى الأندلسية في مستغانم. ولّا تعاون ميغان باش تضرب شويّا حويتشة في سكيكدة؟. إننا نبحث عن مساعد سفر للمساعدة في ترتيب السفر للموظفين الأمريكيين والجزائريين في السفارة بما في ذلك إجراء حجوزات الفنادق والمواصلات الخ”.
وحسب منشور السفارة تتضمن متطلبات الوظيفة خبرة عامين في الإدارة وسنة واحدة من الخبرة في مجال السفر. مع عامين على الأقل من الدراسات الجامعية. مطلوب مستوى 4 في الإنجليزية وكذلك المستوى 3 في العربية والفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد منشور سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر أن الراتب السنوي يبلغ 1.887.642 دينار جزائري، وأن آخر موعد للتقديم هو 12 ديسمبر.
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السفارة الأمريكية: برنامج تدريبي متميز للطلبة الجامعيين
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر عن تنظيم برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة خمسة أسابيع. في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2020 في أربع جامعات أمريكية.
ونشرت السفارة الأمريكية على فيسبوك “هل أنت طالب جامعي متميز ولد بين 28 جولية 1998 و29 جوان 2002؟. برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2020 في أربع جامعات أمريكية”.
وأضافت هو مفتوح لحوالي 64 طالباً في مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الموعد النهائي لقبول الطلبات فهو بتاريخ 13 ديسمبر 2021.
بالإضافة لذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عن تقديمها عرضا خاصا لطلاب الثانويات.
وتابعت “يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 15 و17 عامًا اعتبارًا من 10 جوان 2022. وأن يكونوا حاليًا في السنة الأخيرة من المدرسة المتوسّطة، أو السنة الأولى أو الثانية من المدرسة الثانوية”.
وأكدت السفارة الأمريكية أن رسالتيّ توصية باللغة الإنجليزية مطلوبة كجزء من التسجيل، مشيرة أن آخر موعد للتقديم هو 16 نوفمبر.