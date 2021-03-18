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أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يؤدون القسم القانونية

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أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يؤدون القسم القانونية
بقلم نادية بن طاهر

أدى محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأعضاء مجلسها، اليمين القانونية اليوم الخميس، أمام مجلس قضاء الجزائر.


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