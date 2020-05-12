أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يتبرعون لفائدة مناطق الظل بتيبازة

المبادرة جاءت من اعضاء السلطة لدى مندوبية تيبازة لتشمل عديد مناطق الظل على غرار سيدي سميان و بعض القرى الجبلية بمناصر.

وانطلقت قافلة التضامن المحملة بمواد غذائية و مساعدات الى أقصى غرب الولاية بالتحديد إلى المدينة الجبلية بني ميلك المصنفة من بين اكبر المناطق فقرأ بالجزائر.

كما تبرعت مندوبية تيبازة للسلطة بعتاد طبي و ألبسة وقائية و كمامات ستوزع على مستشفيات الولاية.

حيث أكد رئيس السلطة، علي ذراع، بهذه المناسبة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، أن المبادرة التي تندرج في إطار العملية التضامنية التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وتهدف إلى لم الشمل ورص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن والتآزر والتكافل في مثل هذا الظرف الصحي الحساس الذي تمر به الجزائر.

وأضاف علي ذراع أن “الهبة التضامنية التي قدمها إطارات السلطة الولائية من رواتبهم الخاصة تعد عمل لابد ان يقتدي به الجميع خاصة وأن السلطة نابعة من الشعب و أن عمل السلطة يجب أن يقف مع شعبه في هذه المرحلة و ليس فقط أيام الإنتخابات.