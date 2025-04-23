 أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يشاركون في الورشة الوطنية حول “البصمة البيومترية المتعددة وآفاق التحول الرقمي”

شارك أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أشغال الورشة الوطنية حول: “البصمة البيومترية المتعددة وآفاق التحول الرقمي”.

والتي المنعقدة يوم 23 أفريل 2025 بفندق الشيراطون - نادي الصنوبر، الجزائر العاصمة.

وجاءت هذه المشاركة بتكليف من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، وفي إطار الانفتاح على التطورات الرقمية التي تشهدها بلادنا.

حيث شارك كل من عضو مجلسها لعرابة كمال، وإطاراتها بوسويسي يزيد، وشايب الدرع نبيل وبوفرماش سهام.

كما أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة والآمنة في المسار الانتخابي، بما يكرّس الشفافية ويعزز ثقة المواطن، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وتؤكد السلطة على أهمية العمل التشاركي مع مختلف الفاعلين الوطنيين في سبيل بناء منظومة رقمية فعالة، وآمنة، وشاملة.