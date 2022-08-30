أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يؤدون اليمين
أدى أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة.
وفي هذا السياق يتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط.
الى جانب، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي، وبوعلام عيساوي.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد أشرف في وقت سابق على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهذا “استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
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تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
كما تم في وقت سابق تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي حضر حفل التنصيب، أن الجزائر تتشرف بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. لأنها تأتي إستكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم. كما أن هذه السلطة هي آخر لبنة للبناء المؤسساتي.
كما أشار وزير العدل، إلى أن هذه العملية تأتي تدعيما لانخراط الجزائر في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان.
و قد جرى حفل التنصيب بمقر المحكمة العليا بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. بالإضافة كذلك إلى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى. و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني.
و قد تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق لـ 18 ماي سنة 2022.
ويتعلق الأمر بتنصيب كل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة. بالإضافة كذلك إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب. السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة. كما تم تنصيب فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية. لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعلام عيساوي.
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