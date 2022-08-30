أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يؤدون اليمين

أدى أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة.

وفي هذا السياق يتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط.

الى جانب، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي، وبوعلام عيساوي.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد أشرف في وقت سابق على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهذا “استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

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تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي