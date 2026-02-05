أعضاء الكونغرس الأمريكي يشيدون بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب

أشاد أعضاء الكونغرس الأمريكي، بدور الجزائر وتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب. وهذا خلال جلسة نقاش واستماع خصصت للأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

كما أبرز أعضاء الكونغرس أن التعاون الجزائري-الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب يشكل محور تعاون إيجابي. وأن الأمن الإقليمي ومواجهة الجماعات المتطرفة يظلان مجالا واقعيا وضروريا للشراكة الثنائية. مبرزين تقديرا واضحا للدور الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب باعتباره فعالا وقائما على الخبرة الميدانية والتجربة المتراكمة.

وأشار الكونغرس إلى أن الجزائر تعد فاعل استقرار في شمال إفريقيا والساحل بفضل خبرتها التاريخية في مواجهة الإرهاب.

