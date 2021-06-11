أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات بين الأندية الإفريقية توافق على تأجيل إنهاء البطولات

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أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات بين الأندية الإفريقية توافق على تأجيل إنهاء البطولات
بقلم يونس رزيق

وافق أغضاء اللجنة المنظمة للمسابقات بين الأندية الإفريقية على طلب الجزائر المتعلق بتمديد آجال تقديم أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وعلمت مصادرنا أن كل أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات بين الأندية الإفريقية وافقو على طلب 6 إتحادات إفريقية بخصوص تمديد آخر أجل لتسليم أسماء الاندية المشاركة قاريا، بدون دفع غرامة مالية بسبب فيروس كورونا.

ووصلت مراسلات أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات بين الأندية الإفريقية والتي تضم رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار،  إلى مديرية المنافسات التي ستشتغل على ملفات الإتحاديات التي طلبت التأجيل.


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