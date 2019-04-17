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أعضاء المجلس البلدي لبلدية الحروش بسكيكدة يقاطعون تنظيم الانتخابات

أخبار الجزائر
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أعضاء المجلس البلدي لبلدية الحروش بسكيكدة يقاطعون تنظيم الانتخابات
بقلم محمد حمادة

أعلن، اليوم الاربعاء، أعضاء المجلس البلدي لبلدية الحروش بسكيكدة، مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والانضمام للحركة الوطنية لرؤساء البلديات المقاطعة لعمليات التحضير للإنتخابات المقبلة المتمثلة في المراجعة العادية للقوائم الانتخابية.

المعنيون وجهوا  مراسلة رسمية ممضية من قبل كل الأعضاء من مختلف الكتل المشكلة للمجلس وجهت إلى رئيس الدائرة.
ومن جهته، أكّد رياض بوبريق رئيس المجلس البلدي،:” أنّ القرار الذي أتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المجلس وتّم إخطار الوصاية به، جاء احتراما لإرادة الشعب، التي عبر عنها خلال حراكه السلمي الذي دخل أسبوعه التاسع، واحتراما لمواطني البلدية الذين منحونا أصواتهم”.
وُيُذكر أنّ المجلس البلدي لبلدية الحروش، تقوده كتلة العدالة لعبد الله جاب الله وأحزاب أخرى كجبهة المستقبل وحزب عهد 54،

هذا ومن المرجح أن تشجع هذه الخطوة التي لاقت الترحاب في الشارع السكيكدي بقية المجالس الأخرى على الإقدام عليها.


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