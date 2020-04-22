أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على نصي قانوني التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات

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أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على نصي قانوني التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات
بقلم نسرين محفوف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالاغلبية على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاجماع على قانون العقوبات.

وبعد المصادقة، نوه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بالمجهودات الجبارة التي بذلها أعضاء المجلس في دراسة هذين النصين وإيلائهما الأهمية والعناية اللازمة.

وقال زغماتي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني “إن مصادقتكم على هذين النصين، تبين بصدق حرصكم على تعزيز منظمومتنا القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والازمات والارتقاء بها، كما تعمل على مكافحىة التصرفات التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية، وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل الضعيف والمتوسط، من خلال التصدي للمارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها الحقيقيين”.


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