أعضاء المجلس الشعبي ببلدية زهانة بمعسكر يطالبون بفتح تحقيق في خروقات على مستوى الميزانية الإضافية

طالب أعضاء المجلس الشعبي ببلدية زهانة بمعسكر بفتح تحقيق في خروقات سجلت على مستوى الميزانية الإضافية لسنة 2019.

وجه عشرة من أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية زهانه بولاية معسكر، رسالة إلى والي الولاية يشتكون فيها خروقات سجلوها على مستوى الميزانية الإضافية لسنة 2019.

وتم إكتشاف الخروقات خلال جدول أعمال إجتماع كان مبرمجا بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، وتم تأجيله الى 9 من نفس الشهر حتى يتسنى للمشاركين فيه الإطلاع على الوثائق المتعلقة به.

وتفاجئ الأعضاء بعدم تلقيهم نسخة من الميزانية الإضافية لذات الغرض، متحدثين عن إستفادة إحدى الجمعيات من مبلغ 400 ألف دينار.

وأثار حفيظة الأعضاء الذين لم يصادقوا عليه أو حتى أن المبلغ لم يكن مدرجا في تقسيم الميزانية الإضافية حسبهم.

ومن جهته قال رئيس البلدية متسائلا عن كيفية وصول الأعضاء إلى معرفة الخروقات دون الإطلاع على وثائق الميزانية الاضافية.

مؤكدا أن المبلغ المذكور تم تخصيصه للنشاطات الثقافية عامة دون تمييز بين مختلف الجمعيات التي تنتظر إجتماع الأعضاء المقاطعين لاجتماعات المجلس.

وتحدث رئيس البلدية عن عراقيل يقوم بها الأعضاء العشرة بعدم المصادقة على منح ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما وصفه بالوقوف ضد هذه الفئة.

مضيفا بأنهم تعمدوا الإعتراض على المصادقة على أجور العمال ناهيك عن النفقات الإجبارية مثل تسديد أتاوات الكهرباء والغاز وأتاوات الماء اتجاه الجزائرية للمياه وغيرها.

وأشار رئيس بلدية زهانه إلى أن الاجتماع للمصادقة على الميزانية الإضافية سيتم مهما كان عدد الحاضرين، إذا ما لم يكتمل النصاب في الاجتماع الذي يسبقه حسب ما تمليه القوانين.