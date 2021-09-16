أعضاء المكتب الفيدرالي يستنكرون الهجوم الذي تعرض له بلماضي

إستنكر أعضاء المكتب الفيدرالي في إجتماعهم اليوم الخميس الهجوم الذي تعرض له الناخب الوطني جمال بلماضي من طرف أحد القنوات التلفزيونية بعد الهزيمة المسجلة أمام منتخب بوركينافاسو.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا جاء فيه:

“جدد أعضاء المكتب الفيدرالي دعمهم المطلق للناخب الوطني جمال بلماضي كما إستنكر أعضاء المكتب الفيدرالي كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة إستقرار المنتخب الوطني المقبل على خوض تحديات أبرزها الدفاع عن اللقب الإفريقي والتأهل إلى مونديال قطر 2022.”

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