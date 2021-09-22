أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مخطط عمل الحكومة

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء، على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة.

وصادق أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن بأغلبية الأصوات (85 صوت بنعم مقابل 0 صوت بلا) .

وقال الوزير الأول في ختام الجلسة، أن “هذا البرنامج الذي سوف يعطي للجزائر إنطلاقتها الحقيقية بتظافر جهود كل الخيرين وكل المواطنين الصادقين الذين سوف يكونون معنا كيد واحدة في مسعى بناء الجزائر الجديدة.”