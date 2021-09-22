أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مخطط عمل الحكومة
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء، على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة.
وصادق أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن بأغلبية الأصوات (85 صوت بنعم مقابل 0 صوت بلا) .
وقال الوزير الأول في ختام الجلسة، أن “هذا البرنامج الذي سوف يعطي للجزائر إنطلاقتها الحقيقية بتظافر جهود كل الخيرين وكل المواطنين الصادقين الذين سوف يكونون معنا كيد واحدة في مسعى بناء الجزائر الجديدة.”
وأضاف بن عبد الرحمان: “سوف نعمل ابتداء من اليوم وقد بدأنا في الحقيقة ولكن سنزداد مثابرة ووجهدا في تطبيق هذا البرنامج من اجل إخراج الجزائر من هذا الوضع الإقتصادي الحالي والإنطلاق بها في الإنعاش الإقتصادي المنشود الذي سيحقق لها الإكتفاء الذاتي، والأمن الصحي، الغدائي، الإقتصادي والإستقلال الأقتصادي.
واختتم الوزير قائلا:”كما حقق أسلافنا الإستقلال السياسي سوف تعمل هذه الحكومة على تحقيق الأستقلال الإقتصادي المنشود وسنعمل جميعنا كرجل واحد على تحقيق التزامات رئيس الجمورية عبد المجيد تبون .”