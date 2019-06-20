أعضاء مجلس الأمة يصادقون على ثلاثة مشاريع قوانين

عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم الخميس جلسة علنية، خصصها لتحديد الموقف من ثلاثة مشاريع قوانين.

حيث يتمثل المشروع الأول في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408.

والمتعلق بنشاطات الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم.

ثانيا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وكذا مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.

حيث ترأس الجلسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وحضرها تمثيلا للحكومة شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

وصلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية، محمد عرقاب، وزير الطاقة وكذا فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

لتتم عملية المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصة بها.

من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان المختصة للمجلس، وكذا توفر النصاب القانوني المطلوب.