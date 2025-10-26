أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نصين قانونيين متعلقين بالأوسمة العسكرية

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، على نصين قانونيين متعلقين بالأوسمة العسكرية، في جلسة علنية برئاسة عزوز ناصري. ويتعلق الأمر بنص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير 1986. والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي. ونص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، إنّ المصادقة على هاذين القانونين. عشية الاحتفالات بالذكرى المخلّدة لاندلاع الثورة التحريرية “1 نوفمبر”، يعد تكريما للمؤسسة العسكرية.

مضيفا أن هاذين القانونين يشكلان إحدى الركائز الرمزية، التي تبرز تلاحم الدولة، مع مؤسساتها العسكرية. وتبرز مدى تقدير الأمة لتضحيات أبنائها.