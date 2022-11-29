أعضاء مجلس الأمة يناقشون القانون الأساسي للمقاول الذاتي

ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية. خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

وقد حضرها ممثلا للحكومة، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

كما أوضح ممثل الحكومة بأن النص يهدف إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي. وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي. وهذا بهدف تنظيم وتأطير “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي افرزها اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي. والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم. ذاكرا في ذات السياق النشاطات الاقتصادية المعنية مثل نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني. سائق سيارة النقل (VTC), مسير منصات التواصل الاجتماعي وتقنيي الانفوغرافيا.

كما ذكر بالمناسبة، أن نفس الاجراء معتمد في العديد من بلدان المنطقة. وقد اثبت نجاعته كونه يشكل إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية. وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي.

من جهة أخرى، أبرز ياسين المهدي وليد دور هذا القانون في تطوير الروح المقاولاتية. وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. وكذا اسهامه بطريقة مباشرة في التقليص من عدد الناشطين في السوق الموازية. وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في مسار الاقتصاد الرسمي.

كما أوضح من جانب آخر، اسهام هذا المشروع في التخفيف من أعباء المؤسسات الناشئة. من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين. وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة. بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية، في إطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر. بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

للتذكير، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة. تعكف حالياً على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي سيعرض لاحقاً في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس لهذا الغرض.