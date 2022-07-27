أعضاء مجلس الأمن الدولي يشيدون بجهود الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية

أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية. وذلك خلال مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية.

و دعا رئيس مجلس الأمن والدول الأخرى المجتمع الدولي إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية. من خلال التأكيد على الأهمية التي تمثلها المصالحة لإحياء العملية السياسية. الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

من جهته أبرز السفير نذير العرباوي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي نجحت في جمع الجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإستقلال المجيد، الرئيس الفلسطيني. ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في لقاء تاريخي بعد فتور دام سنوات. انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الخيار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

وأشار العرباوي إلى أن الجزائر سعت إلى توحيد الصف الفلسطيني من خلال استضافة الحوار الوطني الفلسطيني لمناقشة كل ما من شأنه تعزيز وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية. وقبولها لجميع القرارات والشرعية الدولية. مما يجعل الأشقاء الفلسطينيين على استعداد تام للإنخراط في أي مسار تفاوضي مستقبلي بشكل موحد.

و أضاف بأن الجزائر، وفاء لموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، لم تدخر جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وماليا. معربا عن أسفه بأن الاجتماعات تتوالى والمخرجات تتشابه ولا ترقى الى مستوى تضحيات و معاناة الشعب الفلسطيني. مضيفا بأن مجلس الأمن اعتمد منذ سنوات، مقاربة إدارة النزاع للإحتواء المؤقت لحالة الصراع العنيف بدل البحث عن الحلول اللازمة لإنهاء الاحتلال.

كما أضاف، أن الجزائر تبقى وفية لمبادئها و قيمها للدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.