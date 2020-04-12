أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون السعودية بإتخاذ إجراء ملموس لخفظ إنتاج النفط

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية بإتخاذ إجراء ملموس لخفظ إنتاج النفط.

قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط، يوم امس السبت، إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض انتاج الخام.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز فإن السعودية وروسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج بمعدل عشرة ملايين برميل يوميا.

هذا وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا في إغلاق اقتصادات في أنحاء العالم بعد أن قامت السعودية وروسيا وهما من أكبر المنتجين في العالم بزيادة انتاجهما في سباق على حصة في السوق.