أعضاء هيئة الرؤساء بالبرلمان يطالبون بوشارب تقديم استقالته الفورية

دعا أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، قبل اختتام الدورة.

وجاء في البيان ، أن هذه الخطوة جاءت، نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي الوطني، والتي أدت الى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله.

وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، وتعجل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

كما تأتي تلبية لمطالب الحراك الشعبي، ومطالب هيئة الرؤساء، وخدمة لهذه المؤسسات النبيلة وحتى لا يبقى المجلس الشعبي الوطني وهينة أزمة مختلفة.