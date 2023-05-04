أعضاء وفاق سطيف يتنازلون عن أسهمهم لصالح مجمع سونلغاز

كشفت إدارة وفاق سطيف في بيان لها، عن مصادقة أعضاء النادي الهاوي بالإجماع عن الأسهم في شركة بلاك إيغلز لصالح مجمع سونلغاز.

وجرى ذلك خلال الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي لوفاق سطيف بدار الثقافة هواري بومدين.

وقال بيان وفاق سطيف ، أن الجمعية عرفت حضور 27 عضوا من أصل 38. كما تم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بـ 22 صوتوا بنعم مقابل 5 أعضاء صوتوا بلا.

وأضاف أنه تم المصادقة بالإجماع على تغيير القانون الأساسي من خلال تجديد اعتماد المكتب المسير برئاسة كمال اللافي.

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