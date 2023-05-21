أعطت صديقتها جرعة “تشوشنة” زائدة.. مروّجة “هيروين” في باب الوادي مهددة بالمؤبد

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط السجن المؤبد. في حق المتهمة الموقوفة “ح.ر.ن” 29 سنة مسبوقة قضائيا معروفة بحي باب الوادي بترويج مخدر “الهيروين”، عن جناية التسميم. وجنحة تسليم مخدرات بطريقة غير شرعية للغير، وحيازة مخدرات قصد البيع بطريقة غير شرعية. فيما تم إلتماس عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. في حق المتهمة غير الموقوفة “ب.ي”. عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

كما تم متابعة المتهمتين في أعقاب وفاة الضحية “ب.ع” 25 سنة مدمنة على تعاطي مؤثر “بريغابريل” المعروف في الوسط الإجرامي باسم “الصاروخ”. متسممة بجرعات مضاعفة من مخدرات “تشوشنة” قدرت بتركيز عال جدا يقدر 939 غ. على يد صديقتها المتهمة “ح.ر.ن” بعد حقنها في منزلها العائلي بحي باب الوادي. أين كانت برفقتهما أيضا المتهمة الثانية ابنة الحي المسماة “ب.ي”.

وفي تفاصيل القضية، التي عرضتها هيئة المحكمة، فإن انطلاق الوقائع كان بتاريخ 30 نوفمبر 2022. أين استقبل مستشفى لمين دباغين بباب الوادي، الضحية المتوفاة “ب.ع”. ليتيين في تقرير الخبرة الطبية بعد تشريح الجثة، الوفاة كانت غير طبيعية بل نتاج توقف نبضات القلب.

وعلى اثره باشرت الشرطة القضائية التحريات في ملابسات القضية، بدءا بسماع المتهمة “ب.ي” التي كانت برفقة الضحية في مسكنها العائلي ثم في المستشفى. بحيث صرحت بأنه بيوم الوقائع قدمت الى منزل صديقتها الضحية المتوفاة” ب.ع” ولأن هذه الأخيرة كانت تعاني من الإدمان لتعاطيها مادة ” بريغابريل ” التي أقلعت عنها خلال الفترة الأخيرة لاقبالها على الزواج بعد بضعة أشهر، طلبت المتهمة الموقوفة “ح.ب.ن” من صديقتها الضحية أن تخفف عن حالتها بعدما أخبرتها بأنها تعاني من نقصان المخدرات، بحقنها بواسطة حقنة ” تشوشنة” تحوي على مزيج من المخدرات الصلبة من نوع ” هيروين” و”القنب الهندي” ،” بريغابريل” ، ورغم تردد الضحية لخوفها من الحقنة لعدم تعاطيها قبلا، قامت المتهمة بحقنها في ذراعها بجرعة قدر تركيزها حسب تقرير الخبرة العلمية ب939 غ، الأمر الذي جعل الضحية تسقط فاقدة الوعي فيما ازرورق لونها نتيجة تسممها في الحين.

وفي الجلسة صرحت المتهمة الموقوفة ” ح.ر.ن” بأنها لم تقتل صديقتها عمدا عم طريق التسميم، بل أنها قدمت الى منزلها بطلب منها، بعدما أخبرتها بأنها تعاني من نقصان المخدرات، فنصحتها بتعاطي سيجارة للتخفيف عن حالتها.

أما عن الحقنتين التي ضبطتا بمنزل الضحية فأكدت أنها لا تخصها بل صديقتها “ع” هي من جلبها. وقامت بحقن نفسها بنفسها، دون طلب مساعدتها، بسبب حالة الإدمان التي،تعاني منها.

وفي إطار التحقيق تم مداهمة منزل المتهمة الحالية، ونم ضبط 3 حزم من مادة هيروين يقدر وزنها بـ 7 غ. وحقن، ومبلغ مالي بقيمة 5000دج من عائدات الترويج.