حداد شامل في إيران لمدة 40 يومًا بعد إعلان استشهاد قائد الثورة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، الحداد الرسمي لمدة أربعين يومًا عبر كامل التراب الوطني، مع إقرار عطلة عامة تستمر سبعة أيام. عقب التأكيد الرسمي لاستشهاد قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأفادت السلطات في بيانها أن الأعلام ستُنكس في جميع المؤسسات.كما ستُعلَّق الأنشطة الرسمية والاحتفالية، على أن تُخصص هذه الفترة لإقامة مراسم العزاء والتأبين في مختلف المدن. خاصة في العاصمة طهران التي ستشهد التشييع الرسمي.