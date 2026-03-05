مواقيت جديدة لقطارات الخطوط الكبرى خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج خاص بمواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ الموافق لسنة 2026، في إطار تكييف خدمات النقل مع خصوصية الشهر الفضيل وتسهيل تنقل المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت الشركة أن التعديلات الجديدة على برنامج الرحلات تهدف إلى ضمان تنقل مريح للمسافرين مع مراعاة أوقات الإفطار والسحور، خاصة على الخطوط التي تربط عدداً من المدن الكبرى على غرار قسنطينة، وهران، عنابة، الشلف، تقرت، تبسة، بشار وتندوف، إلى جانب عدة ولايات أخرى.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لتحسين جودة خدمات النقل بالسكك الحديدية والاستجابة للطلب المتزايد على السفر خلال شهر رمضان، داعية المسافرين إلى الاطلاع على تفاصيل المواقيت الجديدة عبر المنصات الرسمية للشركة ومحطات القطار.

وفي ختام بيانها، تقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتهانيها للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية للجميع شهراً مليئاً بالخير والبركة.