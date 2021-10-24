أعلنت تلقيها دروسا في العربية.. الجزائريون يبهرون سفيرة بريطانيا باللغات

انطلقت سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، شارون واردل، منذ أسبوع في تلقي دروس دعم في اللغة العربية. حسب ما غردت به على صفحتها الرسمية بتويتر.

وغردت سفيرة بريطانيا ” لقد التحقت بأول صف باللغة العربية الفصحى منذ بضع سنوات. تمنوا لي حظًا سعيدا ولكن كونوا صبورين معي. لا يمكنني التنافس مع أصدقائي في الجزائر الذين يتحدثون بسهولة عدة لغات”.

وتم تعيين الدبلوماسية شارون ووردل سفيرة لبريطانيا لدى الجزائر، في نوفمبر 2020، خلفا للسفير باري لوين.