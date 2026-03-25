آخر أجل 17 أفريل.. فرص دراسة ممولة بالكامل في إندونيسيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج المنح الدراسية “The Indonesian AID Scholarship (TIAS)”، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الكفاءات الأكاديمية والإدارية.

ويستهدف هذا البرنامج الأساتذة وكذا الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمؤسسات التعليم العالي، حيث يتيح لهم فرصة متابعة تكوين عالي المستوى في طوري الماستر والدكتوراه بإندونيسيا، مع تغطية شاملة لمصاريف الدراسة والإقامة.

ويأتي هذا العرض في سياق دعم تبادل الخبرات وتعزيز الانفتاح على التجارب الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم قبل تاريخ 17 أفريل 2026، وهو آخر أجل محدد للتقديم، مع ضرورة الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.