فرصة للطلبة..فتح باب الترشح لبرنامج ماستر بجامعة نالاندا الهندية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقيها عرضًا للترشح لبرنامج ماستر لمدة سنتين بـ Nalanda University بجمهورية الهند. وذلك في إطار تعزيز فرص التكوين بالخارج وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي الدولي لفائدة الطلبة.

ويشمل البرنامج عدة تخصصات أكاديمية متنوعة، من بينها الدراسات البوذية، الفلسفة والأديان المقارنة. الدراسات التاريخية، الأدب العالمي، العلاقات الدولية ودراسات السلام، علم الآثار، الاقتصاد، الرياضيات. إضافة إلى دراسات البيئة والإيكولوجيا والتنمية المستدامة والتسيير.

ويمتد التكوين على مدار عامين دراسيين، ويهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف معمقة ومقاربات. متعددة التخصصات، مع التركيز على البحث العلمي والتفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات، في بيئة جامعية دولية تستقطب طلبة من عدة دول.

وقد حُدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح خلال الأسبوع الثالث من شهر جوان 2026، حيث دعت الجهات المعنية. الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج إلى المبادرة بالتسجيل ضمن الآجال المحددة واستيفاء الشروط الأكاديمية المطلوبة.

ويأتي هذا العرض في سياق تشجيع الطلبة الجزائريين على خوض تجارب تعليمية دولية نوعية. من شأنها تعزيز مسارهم العلمي والمهني، والمساهمة في تكوين كفاءات قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات المعرفة والتنمية المستدامة.